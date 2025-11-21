مصرع 14 شخصاً بانفجار في مصنع للغراء شرقي باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 7 بجروح، بانفجار ناجم عن تسرب غاز في مصنع للغراء، بمدينة فيصل أباد الباكستانية اليوم.

وأوضحت السلطات المحلية بالمدينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية أن انفجاراً ناجماً عن تسرب غاز في مصنع للغراء أسفر عن مقتل 14 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وعمال المصنع، وإصابة 7 آخرين بجروح.

وقالت السلطات: “إن الانفجار تسبب بانهيار أسطح المنازل المحيطة، بما في ذلك المصنع”، معلنةً تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وتُعد مدينة فيصل أباد الواقعة في إقليم البنجاب الشرقي ثالث أكبر مدينة صناعية في باكستان، وتضم العديد من المصانع التي تنتج المواد الكيميائية والمنسوجات والمنتجات الصناعية الأخرى.