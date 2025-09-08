الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أراضيه وغزة وسوريا

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وقطاع غزة، داعياً إلى موقف عربي موحد حيالها.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن عون قوله خلال استقباله اليوم رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي وممثلين عن عدة دول عربية بينها السعودية، والبحرين، ومصر، والأردن: إن” لبنان ينادي بموقف عربي واحد من كل القضايا العربية، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أراضي لبنان، بالتزامن مع استمرار حملة تدمير غزة وقتل أبنائها وصغارها، وما تتعرض له سوريا من وقت إلى آخر لقصف إسرائيلي”.

واستنكر عون بشدة المجازر التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لتدمير منهجي لدفع ما تبقى من سكانه إلى النزوح.

ودعا الرئيس اللبناني إلى قيام سوق عربية اقتصادية مشتركة تحقق مصالح الدول العربية وشعوبها كافة.

الحكومة اللبنانية ماضية بقرار حصرية السلاح

وخلال لقائه رئيس البرلمان العربي، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن “استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة”، لافتاً إلى أن “الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي”.

بدوره أكد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام والكامل لأمن وسلامة لبنان ووحدته الوطنية وسيادته، والوقوف معه ضد أي تهديد، مديناً الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت، في جلستها، الجمعة الماضية، خطة الجيش اللبناني لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة.