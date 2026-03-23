غارات إسرائيلية توقع قتلى وجرحى جنوب لبنان وتدمّر جسر القعقعية

بيروت-سانا

قُتل ثلاثة لبنانيين وأصيب سبعة آخرون اليوم الإثنين، جراء غارات مكثفة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد تزامن مع تدمير جسر القعقعية فوق نهر الليطاني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن غارة على بلدة الشهابية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 بجروح، إضافة لأضرار جسيمة في حي سكني، كما أدى القصف على بلدة الحنية في قضاء صور إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح.

وفي بلدة مجدل سلم أدت غارة استهدفت دراجة نارية إلى مقتل راكب الدراجة وجرح اثنين آخرين.

كما دمر طيران الاحتلال جسر القعقعية على نهر الليطاني جنوب لبنان، والذي يعد واحداً من 5 جسور رئيسية تربط ضفتي الليطاني، دمرت الطائرات الإسرائيلية 3 منها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أمس أن بلاده ستدمر الجسور الواقعة فوق نهر الليطاني، بهدف قطع خطوط الربط بين جنوب لبنان وبقية المناطق.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.