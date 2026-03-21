الأمين العام لجامعة الدول العربية يطالب إيران بوقف اعتداءاتها على دول الجوار

القاهرة-سانا

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها على دول الجوار والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تخريبية أو تهديدات موجهة لأي من الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان نشر على منصة إكس: “إن الأمين العام للجامعة أكد حق الدول في الدفاع عن نفسها فردياً أو جماعياً وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد على أن التمادي الإيراني في هذه السياسة العدوانية تجاه دول الجوار العربي ستكون له تداعيات طويلة المدى على العلاقات المستقبلية”.

وأكد أبو الغيط أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، مشيراً إلى أن التضامن العربي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية والتنسيق والتشاور المستمر بين الدول العربية يعكس موقفاً موحداً رافضاً لهذه الهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمنشآت والأعيان المدنية.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الزيارات التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني إلى عواصم خليجية خلال الأيام والساعات الأخيرة تعكس تضامناً عربياً كاملاً على أعلى المستويات مع الدول التي تتعرض للاعتداءات، وتجسد الموقف العربي الرافض لهذه الهجمات.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.