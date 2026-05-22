الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يلغون تصويتاً يهدف لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب

واشنطن-سانا


ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي بشكل مفاجئ التصويت الذي كان مقرراً على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ومنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس.

وذكرت رويترز أن إلغاء التصويت جاء قبيل مغادرة النواب العاصمة واشنطن لقضاء عطلة رسمية، وذلك تلافياً لخسارة معسكر الرئيس ترامب بالتصويت، بعد بروز انشقاقات متوقعة في صفوف النواب الجمهوريين وغياب آخرين، وهو ما كان سيتيح للمعارضين تمرير القرار.

وفي هذا السياق، أكد زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس، في تصريحات للصحفيين، أن المعارضين للحرب كانوا يملكون الأصوات الكافية لتمرير القرار دون أدنى شك، مشيراً إلى أن القيادة الجمهورية اضطرت لتأجيل التصويت حتى أوائل شهر حزيران القادم عقب عطلة “يوم الذكرى”.

وكان مجلس الشيوخ أقر أمس الأربعاء بأغلبية 50 صوتاً مقابل 47، مشروع قرار مشابه يقيد صلاحيات ترامب في الحرب، بدعم من نواب ديمقراطيين وانضمام أربعة نواب جمهوريين إليهم.

