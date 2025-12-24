الأمم المتحدة تدعو إلى استجابة عاجلة مع تزايد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواصل التدهور، حيث تواجه العائلات النازحة في القطاع صعوبات متزايدة نتيجة للطقس الشتوي القاسي، وسط قيود مستمرة تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الإنسانية.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم، أن نقص المواد اللازمة يعقد جهود صيانة شبكات الصرف الصحي في غزة، ما يضطر فرق الاستجابة الإنسانية إلى استخدام مكونات قديمة لتحسين الوضع المائي.

من جهة أخرى حذر المكتب، من أن العمليات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، لا تزال تعرض الفلسطينيين للخطر وتفاقم احتياجاتهم الإنسانية.

وأشار المكتب إلى ارتقاء ستة فلسطينيين خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم أربعة أطفال ونزوح مئات الفلسطينيين بسبب عمليات الهدم والإخلاء الإسرائيلية في مدن الضفة وقراها.

وشدد المكتب على ضرورة توفير المزيد من الدعم الإنساني في ظل القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات الأساسية، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أكد في الـ 20 من الشهر الجاري، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال خطيراً، في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر التي فقدت ملاجئها، وتعيش في ظروف قاسية تزداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء.