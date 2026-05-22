شركة “سبيس إكس” الأمريكية تؤجل إطلاق صاروخها “ستار شيب” بسبب خلل فني

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية عن إلغاء عملية إطلاق صاروخها العملاق من طراز “ستار شيب” غير المأهول إلى الفضاء، والتي كانت مقررة أمس الخميس من منصتها في ولاية تكساس، مبيّنة أنها ستعيد المحاولة اليوم الجمعة بعد معالجة أسباب التأجيل.
 
وأوضح مالك الشركة، إيلون ماسك اليوم الجمعة في تدوينه عبر اكس أن قرار الإلغاء اتُّخذ قبل ثوانٍ معدودة من الإقلاع، إثر رصد قراءات غير منتظمة في درجة حرارة وضغط الوقود، مشيراً إلى أن الخلل الأساسي نتج عن عدم انزلاق دبوس هيدروليكي في أحد الأذرع الميكانيكية لبرج الإطلاق بالشكل المطلوب، ومبيناً أنه في حال إتمام الإصلاحات، ستجري محاولة الإطلاق الجديدة اليوم الجمعة.
 
ويعد هذا الصاروخ، المصمم لإعادة الاستخدام بالكامل، ركيزة أساسية لتطلعات الشركة المستقبلية في خفض تكاليف الشحن الفضائي وتوسيع شبكات أقمارها الصناعية

