الدفاع الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم الثلاثاء مع 10 صواريخ باليستية، و45 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها: “إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 314 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1672 طائرة مسيرة.

وأضافت: “إن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، إضافة إلى 6 مدنيين، وإصابة 157 من جنسيات مختلفة”.

وأكدت الوزارة أنها على “أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.