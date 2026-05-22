السورية للبريد تحدّد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب خلال يومي الجمعة والسبت

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للبريد مواعيد دوام إضافية في عدد من المكاتب البريدية خلال يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام على المواطنين، وخاصة مع صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الخميس، أن برنامج الدوام الإضافي وفق الآتي.

📍 دمشق

🔹 يوم الجمعة:

الصالة المركزية في الحجاز

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

🔹 يوم السبت:

الصالة المركزية في الحجاز

⏰ من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 6:00 مساءً

ومكتب بريد مشروع دمر

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

📍 ريف دمشق

🔹 يوم السبت:

الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام)، والمكاتب البريدية التالية:

الزبداني – الصبورة – الكسوة – سبينة – بيت تيما – جرمانا – جديدة عرطوز – عرطوز – كناكر – قدسيا – داريا – المليحة

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

📍 حلب

🔹 يوم الجمعة:

الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

🔹 يوم السبت:

الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

السليمانية – الأنصاري – الحمدانية – الأشرفية – حلب الجديدة – أعزاز – عفرين – الراعي – الباب – منبج – السفيرة – دير حافر – الحاضر – دارة عزة – الأتارب – جرابلس

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

📍 حماة

🔹 يوم السبت:

المكاتب البريدية التالية:

القوتلي – مصياف – عين الكروم – شطحة – عوج – نهر البارد

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

📍 اللاذقية

🔹 يوم السبت:

الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

الصليبة – الرمل الجنوبي – أفاميا – دعتور – كرسانا – سقوبين – الثورة – أنطاكية – الشيخ ضاهر – جوبة برغال – البهلولية – المزيرعة – الهنادي – السامية – الدالية – كسب – القطيلبية – القرداحة – جبلة – زغرين – دوير بعبدة – عين شقاق – الحفة – الجنديرية – برج إسلام – بدميون – عين البيضا – عين التينة – القنجرة – الفاخورة – حمام القراحلة – بيت ياشوط – القلايع – حرف المسيترة – صلنفة

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

📍 دير الزور

🔹 يوم السبت:

الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يوجد دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت مؤخراً بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لـ 11 من الشهر الجاري، ولغاية الـ 26 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية المنتشرة بالمحافظات.