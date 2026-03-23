الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي في بيانات منفصلة اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير مسيّرات وصواريخ باليستية معادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله في بيان: إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وفي بيان آخر تم الإعلان عن اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم، عن رصد إطلاق صاروخين باليستيين استهدفا العاصمة الرياض، واعتراض أحدهما، وتدمير طائرة مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية، أدت إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.