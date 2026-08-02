الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق قواعد وسم المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية دخول القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن فرض وسم المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ.

وقالت المفوضية في منشور عبر منصة “إكس”: اعتباراً من اليوم الأحد، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية في الاتحاد الأوروبي.

وتلزم القواعد الجديدة الشركات بتمييز الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والنصوص المولّدة أو المعدّلة بالذكاء الاصطناعي، عندما تكون مصممة للظهور بمظهر حقيقي، في خطوة تستهدف الحد من التضليل وتعزيز الشفافية الرقمية.

وبموجب القواعد، يتعين على الشركات ضمان معرفة المستخدمين عندما يتفاعلون مع روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، أو عندما يشاهدون صوراً أو مقاطع فيديو معدّلة، أو يتعاملون مع نصوص مولّدة آلياً ومصممة لتبدو حقيقية.

وتستثني القواعد المحتوى الشخصي للمستخدمين، فضلاً عن الأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية التي يتضح طابعها، بينما تشجع الشركات على وسم المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي قبل دخول القواعد حيز التنفيذ من دون إلزامها بذلك.

وكان مسؤول في المفوضية الأوروبية قال في وقت سابق: “تزداد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك، ويكمن التحدي في الحفاظ على ثقة المواطنين بما يرونه ويسمعونه ويقرؤونه”، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع الاتحاد الأوروبي للسعي إلى فرض متطلبات للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره قبل عامين لتنظيم هذا المجال.