الدفاع المدني السعودي: إصابة 4 مقيمين إثر سقوط شظايا صاروخ على حي سكني بالرياض

الرياض -سانا

أعلنت السلطات السعودية إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ باليستي على حي سكني في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الدفاع المدني قوله في بيان اليوم الأربعاء: إن “الفرق التابعة للدفاع المدني سارعت إلى مكان سقوط الشظايا على الموقع السكني”، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية محدودة إلى جانب إصابات بشرية.

وشدد المتحدث على أن محاولات استهداف المناطق المدنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.