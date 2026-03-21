المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها وللقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم السبت: إن المملكة ترفض هذا الاعتداء السافر، وانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974م، وتجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت المملكة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها فيما يصون سيادتها ويحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، ويحقق الأمن والاستقرار لها ولشعبها الشقيق.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها.