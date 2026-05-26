أضرار في ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان جراء انفجار غير معروف

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، عن تضرر ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان جراء انفجار خارجي لم تحدد أسبابه.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن الناقلة أبلغت عن ⁠انفجار عند جانبها الأيسر على بعد 60 ميلاً بحرياً قبالة العاصمة العمانية مسقط، مشيرةً إلى أن الانفجار تسبب بتسرب الوقود في البحر.



وكانت البحرية البريطانية أعلنت أمس الأول استعدادها للمشاركة في عملية دولية محتملة لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام، فور ‏التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية‎.‎



وأوضحت قائدة القوات البحرية الملكية البريطانية جيما بريتون أن إيران قد تمتلك مجموعة هائلة من الألغام البحرية في المضيق، ‏تشمل ألغاماً صاروخية الدفع، وأخرى موصولة بكابلات أو مزروعة في قاع البحر‎.‎