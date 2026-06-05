البنتاغون: قوات أمريكية اعترضت سفينة خاضعة لعقوبات في المحيط الهندي

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، اليوم الجمعة، أنّ قواتها نفذت خلال الليل عملية اعتراض في المحيط الهندي للسفينة (دافينا) الخاضعة لعقوبات والتي لا ترفع علم أي دولة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن القيادة قولها: “سنواصل عمليات تنفيذ القانون البحري عالمياً لتعطيل الشبكات غير المشروعة، واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران، أينما كانت تعمل”.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك) فقد شوهدت الناقلة، المعروفة أيضاً باسم (لينور)، آخر مرة اليوم الجمعة قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا، وأشارت بيانات شحن أخرى إلى أن السفينة كانت محملة بالكامل تقريباً بشحنة نفطية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الناقلة (دافينا) في تشرين الأول 2024 على خلفية تجارتها بالنفط الإيراني، و(دافينا) ناقلة نفط عملاقة قادرة على حمل مليوني برميل من الخام.

وفرضت واشنطن حصاراً على الموانئ والتجارة البحرية الإيرانية، واعترضت القوات الأمريكية عدداً من السفن التجارية وناقلات النفط في المحيط الهندي خلال الأشهر القليلة الماضية.