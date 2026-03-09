الولايات المتحدة تطلب من موظفي سفارتها في السعودية مغادرة البلاد

الرياض-سانا

قالت الولايات المتحدة: إنها طلبت من موظفي سفارتها في السعودية مغادرة المملكة، بعد الهجمات التي تشنّها إيران عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدفها منذ الـ 28 من شباط الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية فجر اليوم الاثنين، أنها “طلبت من موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم مغادرة المملكة العربية السعودية، بسبب المخاطر التي تهدد سلامتهم”.

ويذكر البيان بالمخاوف المستمرة بسبب الضربات التي تشنها إيران، فيما قال الرئيس دونالد ترامب: إنه مستعد لأسابيع أخرى من الحرب، وفي حين أعلنت طهران إنها مستعدة لذلك.

وكانت الولايات المتحدة سمحت في البداية للموظفين غير الأساسيين بمغادرة البلاد، لكنها لم تلزمهم بذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية صباح أمس الأحد، اعتراض وتدمير 16 طائرة مسيّرة إيرانية دخلت أجواء المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله في بيان: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثماني طائرات مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي، كما جرى اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيّرة أخرى شرق مدينة الرياض.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فقد تم أيضاً إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض، مؤكداً عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين جراء إسقاط الطائرات المسيّرة.

واستهدفت طائرات مسيّرة السفارة الأمريكية في الرياض الأسبوع الماضي، كما تسببت مسيّرات أخرى بأضرار في السفارتين الأمريكيتين في الكويت والإمارات.