هزة بقوة 5.8 درجات تضرب منطقةً قرب ساحل وسط تشيلي

ضربت هزة أرضية، قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، المنطقة القريبة من الساحل وسط تشيلي.
وذكر المركز الألماني لبحوث علوم الأرض على موقعه على منصة إكس، أن مركز الهزة يقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 32.78 درجة جنوباً، وخط طول 71.82 درجة غرباً.
واعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.
وتعد تشيلي الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، حيث تتقارب ثلاث صفائح تكتونية فيها، هي صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا.