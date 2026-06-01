هزة بقوة 5.8 درجات تضرب منطقةً قرب ساحل وسط تشيلي

‎ ‎سانتياغو-سانا‏

ضربت هزة أرضية، قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، ‏المنطقة القريبة من الساحل وسط تشيلي‎.‎

وذكر المركز الألماني لبحوث علوم الأرض على موقعه على منصة إكس، ‏أن مركز الهزة يقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض ‌‏32.78 درجة جنوباً، وخط طول 71.82 درجة غرباً‎.

واعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

‎ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء ‏الهزة‎.‎

وتعد تشيلي الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واحدة من أكثر دول العالم ‏عرضة للزلازل، حيث تتقارب ثلاث صفائح تكتونية فيها، هي صفيحة نازكا ‏وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا‎.‎