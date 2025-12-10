شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته

القدس المحتلة-سانا

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة منذ السابع من تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن ارتقاء وجرح أكثر من 300 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 80 بالمئة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الشبكة أكدت في بيان، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الاعتداءات اليومية في القدس والضفة الغربية، من هدم للمنازل والاستيلاء على الأراضي وتشديد الإغلاقات وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تمثل تهديداً لحقوق الفلسطينيين، مطالبةً بتحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال وتفعيل القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، ومن ضمنها حق العودة وتقرير المصير.

وأشارت الشبكة إلى أن غياب العدالة وإفلات الاحتلال من العقاب يشجعان على استمرار الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية والتهجير القسري والانتهاكات بحق الأسرى والصحفيين.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بشكل متكرر وممنهج عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق مختلفة من القطاع.