رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم على “اليونيفيل” في جنوب لبنان

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكرت الأمانة العامة للرابطة في بيان لها اليوم الأحد، أن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، جدّد التأكيد على موقف الرابطة الثابت والمبدئي في رفض استهداف المنظمات الأممية وبعثاتها، وذلك في سياق تجريمها المطلق لكل أعمال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها.

وشدد البيان على جسامة هذا الاعتداء الذي طال قوة حفظ السلام الدولية وقوض حرية تحركها، معتبراً إياه انتهاكاً سافراً لمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية أفراد البعثات الدولية، وخرقاً فاضحاً للالتزامات المتعلقة بضمان سلامة وأمن موظفي المنظمة الدولية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم أمس السبت، مقتل جندي فرنسي، وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.