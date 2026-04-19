البحرين ترحب بقرار المنظمة البحرية الدولية بإدانة إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران

المنامة-سانا

رحبت البحرين اليوم الأحد، بقرار المنظمة البحرية الدولية الذي أدان إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، وتهديدها للسفن، واعتداءاتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وتهديداتها بزرع الألغام، وفرض رسوم على السفن في المضيق.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن وزارة الخارجية في البحرين تأكيدها في بيان، على حق المرور العابر في المضيق، مجددةً دعوة المنامة للمجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون والتنسيق لصون حرية الملاحة الدولية، ومنع أي انتهاكات مستقبلية لها، باعتبارها ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين.

وكانت المنظمة البحرية الدولية أدانت بشدة يوم الجمعة الماضي، التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن في ممرات الملاحة الدولية، وفرض رسوم وإجراءات تمييزية في مضيق هرمز، مؤكدةً أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً لـ “حق المرور العابر”، وتتعارض مع القوانين والأهداف التي ترعاها المنظمة لضمان أمن الملاحة العالمية.

وأغلقت إيران المضيق مجدداً يوم أمس السبت، وأعلنت أن “التحكم بالمضيق عاد إلى حالته السابقة، وتحت سيطرة مشددة من القوات المسلحة الإيرانية”، وأن أغلب السفن “تمر عبر مياهها الإقليمية وهي ملزمة بدفع رسوم أثناء المرور “.

16880 اعتداءً للاحتلال في الضفة منذ مطلع العام… 29 قتيلاً ومئات الجرحى
مئات القتلى والمصابين جراء الأمطار الغزيرة في باكستان
منظمة العفو الدولية: وفيات الفيضانات في غزة نتيجة متوقعة للإبادة الجماعية
لازاريني: الغارات تتصاعد على غزة وشمالها ولا أحد في مأمن
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لسيادة لبنان واستقراره الأمني والاقتصادي
