سنتكوم: سفينة الإنزال “راشمور” تنفذ حصاراً بحرياً في بحر العرب

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد أن سفينة الإنزال “يو إس إس راشمور” تنفذ حالياً عمليات حصار بحري على إيران في منطقة بحر العرب.

وذكرت “سنتكوم” في بيان لها نشرته على منصة “إكس” أن البحارة وعناصر مشاة البحرية الموجودين على متن السفينة “راشمور” يقومون بتنفيذ مهام الحصار في المنطقة المذكورة.

وفي منشور آخر، أشارت القيادة المركزية إلى أن المدمرة الصاروخية الموجهة “يو إس إس بينكني” تقوم بدوريات مكثفة في المياه الإقليمية لدعم هذه العمليات، موضحة أن هذا الحصار أدى إلى توقف الحركة التجارية البحرية من وإلى إيران بشكل كامل.

وتأتي هذه التحركات العسكرية الأمريكية في أعقاب إغلاق إيران مضيق هرمز مجدداً يوم أمس السبت، وإعلانها أن التحكم بالمضيق عاد إلى حالته السابقة، وتحت سيطرة مشددة من القوات المسلحة الإيرانية، مع إلزام أغلب السفن التي تمر عبر مياهها الإقليمية بدفع رسوم أثناء المرور.