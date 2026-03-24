ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأمريكا في مجال الطاقة

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قدمت تنازلاً كبيراً للولايات المتحدة في مجال ‌الطاقة، واصفاً ذلك بأنّه تطور إيجابي، دون أن يُفصح عن التفاصيل.

وذكرت رويترز أنّ ترامب أشار للصحفيين ⁠في المكتب البيضاوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدية تتعلق بمضيق هرمز.

وقال: “قدموا لنا هدية، ووصلت اليوم، وكانت هدية كبيرة جداً، قيمتها هائلة.. لم تكن نووية، وإنما متعلقة بالنفط والغاز، وكانت هذه لفتة كريمة منهم”.

يشار إلى أن ترامب أعلن، أمس الإثنين، عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، مشيراً إلى أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية خمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.