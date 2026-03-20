مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

تونس-سانا

جدّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية، واستهدافها المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة والغاز الحيوية في الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وعُمان ودول عربية أخرى.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان نُشر على موقعها اليوم الجمعة: “إن هذا العدوان غير المبرر يُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، الذي كانت الدول العربية سباقة في مساعيها الحميدة من أجل تحقيقه.

وجددت الأمانة التأكيد على مساندتها وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول العربية، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما أشادت بتصدّي قوات الدفاع في هذه الدول العربية لهذا العدوان، واتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وصعّدت مؤخراً من هجماتها مستهدفة منشآت نفطية وغازية في عدد من دول الخليج، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.