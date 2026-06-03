منظمة الصحة العالمية تقر بتأخر احتواء تفشي إيبولا في إفريقيا

جنيف-سانا

أقرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء بأن جهود احتواء تفشي وباء إيبولا في القارة الإفريقية تأخرت بعض الشيء.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله: “ما زلنا متأخرين”، ولم يتم تتبع سوى 45% تقريباً من المخالطين للمصابين، ولا بد من رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90% للسيطرة على تفشي الوباء.



وأعرب مدير المنظمة عن تفاؤله بمستوى الالتزام الذي لمسه بعدما زار الكونغو الديموقراطية، مؤكداً أن ذلك أعطاه أملاً، على الرغم من استمرار التحديات.



ودعا تيدروس الدول التي تفرض قيوداً شاملة على السفر بسبب الوباء إلى رفعها، لأنها تعرقل جهود احتواء الفيروس، وقال: إن المنظمة توصي بإجراء فحوص عند مخارج المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لمنع انتقال العدوى من خلال المصابين والمخالطين.



وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذاراً صحياً دولياً، بعدما أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية في الـ 15 من أيار الماضي بدء تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا في البلاد حيث سجلت 344 حالة إصابة مؤكدة بينها 60 حالة وفاة.