حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط في أستراليا

كانبرا-سانا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس، عن اندلاع حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “إدارة الإطفاء والإنقاذ ” في الولاية قولها: إنها تلقت بلاغات متعددة عن انفجارات وألسنة لهب في مصفاة فيفا للنفط، التي تزود البلاد بـ 10% من وقودها، والواقعة في مدينة غيلونغ بولاية فيكتوريا، وقد استجابت فرقها على الفور للبلاغات، حيث وصلت ألسنة اللهب إلى ارتفاع 60 متراً خلال الليل.

وقال مدير عمليات الموقع مارك مكغينيس للصحفيين: إن الحريق نجم عن “تسرب كبير” لغاز شديد الاشتعال وهيدروكربونات سائلة، وبدأ كحريق صغير تحول بعد انفجارات عدة إلى حريق هائل واسع النطاق، موضحاً أنه من غير المتوقع احتواء الحريق بالكامل قبل ظهر اليوم الخميس.

بدوره قال وزير الطاقة كريس بوين لشبكة “إيه بي سي”: إن التأثير الأكبر يتعلق بإنتاج البنزين، مشيراً إلى أنّ أجزاء أخرى من المصفاة تنتج الكيروسين والديزل بقيت بمنأى عن النيران بفضل تفعيل صمامات العزل.

ودعا وزير الطاقة الأستراليين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، وأوضح أنه “من المهم أن يشتري الناس ما يحتاجون إليه فقط من الوقود، لا أكثر ولا أقل”.

وأظهرت صور ملتقطة صباح الخميس سحباً كثيفة من الدخان تتصاعد فوق المجمع الصناعي، فيما قالت شركة فيفا للطاقة: إنه “لا يوجد تأثير فوري على إمدادات الوقود”.

وذكر موقع الشركة الإلكتروني أن المصفاة التي افتتحت عام 1954 “يمكنها معالجة ما يصل إلى 120 ألف برميل من النفط يومياً، وتصنيع البنزين والديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات، وهي تزود ولاية فيكتوريا بأكثر من 50% من الوقود، و”10% من وقود أستراليا “.

واندلع الحريق بعد أسبوع فقط من إبرام شركة فيفا اتفاقاً مع الحكومة الأسترالية لتأمين وقود إضافي خلال الحرب في الشرق الأوسط.

ومثل معظم دول آسيا وجنوب المحيط الهادئ، تعتمد أستراليا بشكل كبير على النفط، الذي يُصدَّر عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس النفط والغاز في العالم، قبل أن تغلقه إيران بسبب الحرب التي اندلعت بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ 28 من شباط الماضي .