انضمام “بيغاسوس” و”الجزيرة” إلى الناقلات الجوية العاملة عبر مطار حلب خلال ‏حزيران الجاري

حلب -سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الأربعاء، ‏انضمام شركتي “بيغاسوس” التركية و”الجزيرة” الكويتية إلى قائمة الناقلات الجوية ‏العاملة عبر مطار حلب الدولي خلال شهر حزيران الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى ‏تعزيز الربط الجوي بين سوريا ومحيطها الإقليمي.‏

وأوضح الحصري عبر منصة “إكس” أن شركة “بيغاسوس” التركية ستبدأ اعتباراً من ‏التاسع من حزيران الجاري تشغيل رحلاتها المباشرة بين مطار صبيحة الدولي في ‏إسطنبول ومطار حلب الدولي، فيما تبدأ شركة “الجزيرة” الكويتية تشغيل رحلاتها ‏المباشرة بين مطار الكويت الدولي ومطار حلب الدولي اعتباراً من الخامس والعشرين من ‏الشهر ذاته.‏

وأشار الحصري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تواصل العمل وفق ‏خطة متكاملة لتوسيع شبكة الربط الجوي الدولي لسوريا، وزيادة عدد الناقلات والوجهات ‏الدولية، واستقطاب المزيد من الرحلات إلى المطارات السورية.‏

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تنشيط الحركة الجوية، ودعم النشاطين الاقتصادي ‏والتجاري، وتعزيز مكانة سوريا على خارطة النقل الجوي الإقليمية والدولية.‏

ويأتي انضمام الناقلتين الجديدتين في إطار مساعي تطوير قطاع النقل الجوي السوري ‏ورفع كفاءة الربط مع الوجهات الإقليمية، بما يلبي احتياجات المسافرين ويدعم حركة ‏التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.‏