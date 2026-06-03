انضمام “بيغاسوس” و”الجزيرة” إلى الناقلات الجوية العاملة عبر مطار حلب خلال ‏حزيران الجاري

حلب -سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الأربعاء، انضمام شركتي “بيغاسوس” التركية و”الجزيرة” الكويتية إلى قائمة الناقلات الجوية العاملة عبر مطار حلب الدولي خلال شهر حزيران الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين سوريا ومحيطها الإقليمي.
وأوضح الحصري عبر منصة “إكس” أن شركة “بيغاسوس” التركية ستبدأ اعتباراً من التاسع من حزيران الجاري تشغيل رحلاتها المباشرة بين مطار صبيحة الدولي في إسطنبول ومطار حلب الدولي، فيما تبدأ شركة “الجزيرة” الكويتية تشغيل رحلاتها المباشرة بين مطار الكويت الدولي ومطار حلب الدولي اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
وأشار الحصري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تواصل العمل وفق خطة متكاملة لتوسيع شبكة الربط الجوي الدولي لسوريا، وزيادة عدد الناقلات والوجهات الدولية، واستقطاب المزيد من الرحلات إلى المطارات السورية.
وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تنشيط الحركة الجوية، ودعم النشاطين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مكانة سوريا على خارطة النقل الجوي الإقليمية والدولية.
ويأتي انضمام الناقلتين الجديدتين في إطار مساعي تطوير قطاع النقل الجوي السوري ورفع كفاءة الربط مع الوجهات الإقليمية، بما يلبي احتياجات المسافرين ويدعم حركة التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.