غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وتنفيذ حل الدولتين

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المذبحة في قطاع غزة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال غوتيريش في تصريحات لموقع “أخبار الأمم المتحدة” قبيل انطلاق “الأسبوع رفيع المستوى” للجمعية العامة للأمم المتحدة: “نتوقع دعماً واضحاً لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، حيث سيكون السلام والأمن محور المناقشات الأسبوع المقبل”.

وشدد غوتيريش على أن العالم يواجه أزمة عالمية، تشمل الحروب وتغير المناخ وعدم المساواة والمخاطر التكنولوجية، داعياً قادة العالم إلى التعاون وتغيير المسار للتصدي للمشاكل المشتركة، من خلال تبني التزامات واضحة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وإصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز التعددية.

كما حذر غوتيريش من أن التكنولوجيا، رغم ما تحمله من فرص واعدة، قد تسهم في تفاقم الاستقطاب ونشر خطاب الكراهية، مشدداً على ضرورة أن تضمن الحوكمة الحفاظ على إرادة البشر، وأن تُستخدم التكنولوجيا كقوة من أجل الخير.