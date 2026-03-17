الكويت تعلن ضبط خلية تابعة لحزب الله اللبناني تستهدف زعزعة أمن البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الإثنين، عن ضبط خلية تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى الحزب.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس”، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط خلية إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى هذا الحزب.

وأشارت الوزارة إلى أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الخلية، وتضم (14) مواطناً وشخصين من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام؛ بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة وطائرات درون وأعلام وصور خاصة وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية بجوزة الخلية، التي جرى إحالة أفرادها إلى النيابة العامة.

وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

ويأتي الكشف عن هذه الخلية التابعة لميليشيا حزب الله الموالي لإيران، في وقت تتعرض فيه الكويت وغيرها من دول الخليج العربي ودول المنطقة، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات؛ ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الجاري بين طهران وكل من أمريكا وإسرائيل منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي.