بروكسل تستدعي سفيرة “إسرائيل” احتجاجاً على التنكيل بناشطي أسطول الصمود

بروكسل-سانا

استدعت بلجيكا، اليوم الأربعاء، سفيرة “إسرائيل” في بروكسل، للاحتجاج على قيام وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية بنشر صور تظهر التنكيل بناشطين محتجزين من أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة المنكوب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قوله على منصة “إكس”: “يوجد مواطنون بلجيكيون بين المحتجزين من ناشطي أسطول الصمود، وإن هذا الوضع غير مقبول”، مؤكداً أن الصور التي جرى تداولها تثير القلق العميق، وأنه تقرر استدعاء سفيرة “إسرائيل” “للتعبير عن الاستياء الشديد وطلب توضيحات فورية”.

وفي السياق ذاته، جدد بريفو وصفه الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “كارثي”، مشدداً على أنه يتطلب “اهتماماً كاملاً وعاجلاً من المجتمع الدولي”.

وكان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية نشر، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو يظهر ناشطي أسطول الصمود المحتجزين، وبعضهم جاثٍ على الركب، مكبلي الأيدي خلف ظهورهم ورؤوسهم قسرياً نحو الأرض، في انتهاك جديد للقوانين والأعراف الدولية.

