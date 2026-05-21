انطلاق الحملة الانتخابية المحلية والنيابية في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات المحلية والبرلمانية التكميلية، التي ستجري في الثالث من شهر حزيران المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن انتخابات هذا العام تحظى باهتمام أكبر، حيث إن 14 مقعداً في الجمعية الوطنية ستُطرح في الانتخابات البرلمانية التكميلية، وكان 13 منها يشغلها سابقاً الحزب الديمقراطي الحاكم.

وستستمر فترة الحملة مدة 13 يوماً حتى عشية الانتخابات، حيث سيُسمح للمرشحين وفرق حملاتهم بإلقاء الخطب في الأماكن العامة بين الساعة الـ 7 صباحاً والـ 11 مساءً، وتوزيع المواد الانتخابية وتعليق اللافتات.

ويُنظر إلى انتخابات الشهر المقبل على أنها أول اختبار وطني كبير للرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ وإدارته منذ توليها مهامها في حزيران الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس السابق يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول عام 2024.

ومن المقرر، إجراء التصويت المبكر لمدة يومين بدءاً من الـ 29 من أيار.