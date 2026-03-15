الإمارات تعلن السيطرة على حريق في منشأة نفطية عقب استهدافها بمسيّرة

أبو ظبي-سانا

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأحد السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بالعاصمة أبو ظبي، إثر استهدافها بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن مكتب أبو ظبي الإعلامي قوله في بيان: “إن الجهات المختصة في الإمارة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية في منطقة الرويس يوم الثلاثاء الماضي”.

وأشار البيان إلى أن فرق الاستجابة المعنية عملت على احتواء الحريق وتجري حالياً عمليات التبريد اللازمة، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت امس السبت أنها تعاملت مع اعتداء إيراني جديد على البلاد، شمل 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1600 طائرة مسيرة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.