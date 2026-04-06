الإمارات والكويت تدينان الاعتداءات الإيرانية وتحذران من تداعياتها على الاستقرار الدولي

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله اليوم الإثنين وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء تطرق إلى الجهود التي يبذلها البلدان للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

وأدان الطرفان الاعتداءات الإيرانية المستمرة ضد دولتي الإمارات والكويت ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية.

ولم تسلم دول الخليج العربي من اعتداءات إيرانية متكررة، بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي، لتقوم بنشاط دبلوماسي مكثف لحشد التأييد لمواقفها على الصعيدين العربي والدولي.