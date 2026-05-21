واشنطن تضغط لسحب ترشيح مندوب فلسطين لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

واشنطن-سانا



هددت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في حال رفض المندوب الفلسطيني رياض منصور سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبحسب برقية لوزارة الخارجية الأمريكية نقلتها وكالة رويترز اليوم الخميس، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لسفارة بلادها في القدس لإبلاغ الفلسطينيين بأن ترشيح منصور “يؤجج التوتر” وقد يقوّض “خطة ترامب للسلام في غزة”، محذرة من عواقب إذا مضى الوفد الفلسطيني في ترشيحه.



وحملت البرقية السلطة الفلسطينية المسؤولية في حال عدم التراجع عن الترشيح، مذكّرة بقرار الخارجية الأمريكية في أيلول 2025 القاضي بإلغاء عقوبات التأشيرة التي كانت مفروضة على مسؤولي البعثة الفلسطينية في نيويورك، مشيرة إلى أنه “سيكون من المؤسف الاضطرار إلى إعادة النظر في أي خيارات متاحة”.



ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ونواب الرئيس الستة عشر في الثاني من حزيران المقبل، وتتمتع فلسطين بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ما يعني أنها لا تمتلك حق التصويت الكامل داخل الجمعية العامة.