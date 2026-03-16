السعودية تعلن اعتراض وتدمير 9 مسيّرات إيرانية في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الإثنين، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 9 مسيّرات إيرانية في شرق البلاد.

وفي منشور لحساب الوزارة على منصة “إكس”، أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء تركي المالكي، إلى أنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية أكبر مناطق السعودية مساحةً، على ساحل الخليج العربي.

ومن جانب آخر، أطلقت وزارة الدفاع السعودية خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، وفقاً لبيان نشر على موقعها الرسمي.

وأوضح البيان، “أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة كالطائرات المسيرة أو الصواريخ، وذلك لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي؛ بما يحقق سرعة الاستجابة لحماية الوطن وصون مقدراته”.

وشدد البيان، على أن القوات المسلحة السعودية تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية قد تحدث على المملكة، معتبراً أن هذه الخدمة تعزّز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، وهي نقلة نوعية في تسخير التقنيات المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في اكتشاف التهديدات.