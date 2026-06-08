الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن العثور على رفات بشرية في السحل بالقلمون‎

‎دمشق-سانا‏

عثرت فرق الدفاع المدني والهيئة الوطنية للمفقودين على رفات بشرية في ‏بلدة السحل في منطقة القلمون بريف دمشق‎.‎

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وقالت الهيئة في منشور على قناتها في تلغرام، اليوم الإثنين، إنها استجابت ‏وبمشاركة فرق الدفاع المدني لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في بلدة السحل ‏في منطقة القلمون بريف دمشق، مضيفة إنه تم العمل وفق البروتوكولات ‏والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع وانتشال الرفات، بما يضمن ‏حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا‎.‎



‎ ‎ودعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على ‌‏مقابر جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير على عمليات التوثيق ‌‏والكشف، والتبليغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات ‌‏الرسمية المعتمدة‎.‎

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‎ 00963943009384‎

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‎ ‎وأكدت الهيئة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود ‏الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة ‏الحقيقة‎.‎

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وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة ‏مناطق من ‌‏سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات ‏النظام البائد، والميليشيات المتحالفة معه ‌‏خلال سنوات الثورة.‏