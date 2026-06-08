الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن العثور على رفات بشرية في السحل بالقلمون‎

دمشق-سانا
عثرت فرق الدفاع المدني والهيئة الوطنية للمفقودين على رفات بشرية في بلدة السحل في منطقة القلمون بريف دمشق.
وقالت الهيئة في منشور على قناتها في تلغرام، اليوم الإثنين، إنها استجابت وبمشاركة فرق الدفاع المدني لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في بلدة السحل في منطقة القلمون بريف دمشق، مضيفة إنه تم العمل وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع وانتشال الرفات، بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا.
ودعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير على عمليات التوثيق والكشف، والتبليغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
secretaria@ncmp.gov.sy
00963943009384
وأكدت الهيئة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة.
وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد، والميليشيات المتحالفة معه خلال سنوات الثورة.