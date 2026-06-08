التخطيط والإحصاء تطلق المرحلة العاشرة من مسح الأمن الغذائي 27 ‏الجاري‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء أنها ستبدأ تنفيذ مسح تقييم الأمن الغذائي ‏الأسري في سوريا 2026 “المرحلة العاشرة” في 27 حزيران الجاري لمدة ‌‏35 يوماً بالتنسيق مع المحافظات‎.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين أن هذا المسح يهدف إلى توفير ‏قواعد بيانات ومؤشرات من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية ‏والاجتماعية للأسر السورية تساعد في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات ‏المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر‎.‎

ودعت الهيئة الأسر السورية التي يشملها المسح إلى الاستجابة وتسهيل عمل ‏الباحثين في ملء الاستمارات مبينة أن كل باحث سيكون مزوداً ببطاقة ‏تعريفية ومهمة رسمية صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء‎.‎

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في 11 كانون الثاني الماضي نتائج ‏مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا “المرحلة التاسعة – 2025” الذي ‏نفذته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي‎ “WFP”.‎