التخطيط والإحصاء تطلق المرحلة العاشرة من مسح الأمن الغذائي 27 ‏الجاري‎ ‎

دمشق-سانا
أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء أنها ستبدأ تنفيذ مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا 2026 “المرحلة العاشرة” في 27 حزيران الجاري لمدة 35 يوماً بالتنسيق مع المحافظات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين أن هذا المسح يهدف إلى توفير قواعد بيانات ومؤشرات من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر السورية تساعد في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر.
ودعت الهيئة الأسر السورية التي يشملها المسح إلى الاستجابة وتسهيل عمل الباحثين في ملء الاستمارات مبينة أن كل باحث سيكون مزوداً ببطاقة تعريفية ومهمة رسمية صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء.
وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في 11 كانون الثاني الماضي نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا “المرحلة التاسعة – 2025” الذي نفذته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي “WFP”.