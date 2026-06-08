التخطيط والإحصاء تطلق المرحلة العاشرة من مسح الأمن الغذائي 27 ‏الجاري‎ ‎

photo 2026 06 08 22 18 19 التخطيط والإحصاء تطلق المرحلة العاشرة من مسح الأمن الغذائي 27 ‏الجاري‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء أنها ستبدأ تنفيذ مسح تقييم الأمن الغذائي ‏الأسري في سوريا 2026 “المرحلة العاشرة” في 27 حزيران الجاري لمدة ‌‏35 يوماً بالتنسيق مع المحافظات‎.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين أن هذا المسح يهدف إلى توفير ‏قواعد بيانات ومؤشرات من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية ‏والاجتماعية للأسر السورية تساعد في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات ‏المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر‎.‎

ودعت الهيئة الأسر السورية التي يشملها المسح إلى الاستجابة وتسهيل عمل ‏الباحثين في ملء الاستمارات مبينة أن كل باحث سيكون مزوداً ببطاقة ‏تعريفية ومهمة رسمية صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء‎.‎

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في 11 كانون الثاني الماضي نتائج ‏مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا “المرحلة التاسعة – 2025” الذي ‏نفذته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي‎ “WFP”.‎

أردوغان: سنواصل الوقوف إلى جانب سوريا
خطوة نحو طرق أكثر أماناً.. مشروع تقييم متطور للطرق في سوريا باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد
وزير الزراعة اللبناني: الأمن الغذائي في لبنان مستقر
مباراة كرنفالية بين منتخبي سوريا ولبنان بمناسبة افتتاح صالة الفيحاء بحلتها الجديدة في دمشق
وزارة التربية وهيئة التخطيط والإحصاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الإحصائي والتخطيط التربوي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك