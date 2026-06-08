غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء إغلاق المعابر في قطاع غزة

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح في قطاع غزة، وتعليق دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ سنوات.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، قوله في مؤتمره الصحفي اليومي: “إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي كانت تدخل عبره شحنات الإغاثة خلال الأسبوعين الماضيين، كما أغلقت معبر رفح”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدد بوقف جهود الإغاثة تماماً في ظل الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة.

وأوضح حق أن غوتيريش دعا إلى الاستئناف الفوري لحركة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع وفي أنحائه، وحث الأطراف على تيسير توصيلها بشكل عاجل وآمن ودون عوائق، بموجب التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لا تزال هائلة.

وأكد حق أن الأمم المتحدة تعمل وشركاؤها على مدار الساعة للحفاظ على تدفق الإمدادات بشكل مستمر ومضمون، رغم القيود، إلا أن تلك الجهود لا يمكن أن تستمر إذا بقيت المعابر مغلقة، مشيراً إلى استمرار تعرض المدنيين والبنية التحتية في القطاع للقصف الجوي الإسرائيلي، وإطلاق القذائف والنيران ما أدى إلى وقوع ضحايا ودمار وفق التقارير.

وحول الوضع في الضفة الغربية، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما ينص على ذلك القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وقال: “إن العنف لا يزال يؤثر على الفلسطينيين بأنحاء الضفة الغربية”.

وفي السياق ذاته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تصاعد وتيرة عنف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، دعت يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.