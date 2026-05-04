“أوابك” تعلن انسحاب الإمارات من عضوية المنظمة

الكويت-سانا

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك”، اليوم الأحد، انسحاب الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، أنها أحيطت علماً بقرار الانسحاب عبر كتاب رسمي وجهه وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي إلى رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق.

وأكدت المنظمة في بيانها حرصها على مواصلة الجهود في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل العربي في قطاع الطاقة عبر تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية المعتمدة.

كما أعربت الأمانة العامة عن تقديرها للدور الذي لعبته الإمارات طوال فترة عضويتها، وإسهاماتها في دعم أنشطة المنظمة خلال العقود الماضية.

ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان الإمارات المفاجئ في الـ 28 من نيسان الماضي عن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” و”تحالف أوبك بلس”، لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها.

يذكر أن منظمة أوابك تأسست في عام 1968 بهدف تعزيز التعاون بين الأقطار العربية المصدرة للنفط.