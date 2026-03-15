جنوب القوقاز.. الممر الحاسم لإعادة تشكيل خرائط الطاقة والنفوذ بين آسيا وأوروبا

باكو-أنقرة-سانا

وسط تحولات جيوسياسية متسارعة وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، برزت ممرات جنوب القوقاز الممتدة بين أذربيجان وتركيا كأحد الأعمدة الاستراتيجية لنقل النفط والغاز إلى أوروبا وأسواق المنطقة.

هذه الممرات لم تعد خطوط أنابيب فحسب، بل أصبحت أدوات رئيسية في معادلة الطاقة الإقليمية والدولية، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ صارت المنطقة بوابة أساسية لربط آسيا الوسطى بأوروبا، ليس فقط عبر التجارة، بل عبر مسارات الطاقة الاستراتيجية.

أهميتها الآن وسط الحرب الإقليمية

في ظل الظروف الراهنة، تزداد أهمية ممرات جنوب القوقاز (أذربيجان‑تركيا) كمحاور استراتيجية حيوية تربط بين آسيا الوسطى وأوروبا بعيداً عن النفوذ الروسي والإيراني التقليدي، فهي لا تمثل مجرد طرق نقل للطاقة والبضائع، بل أدوات جيوسياسية لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية والإيرانية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية في مواجهة الصراعات الإقليمية والحروب التجارية.

علاوة على ذلك، تتيح هذه الممرات لدول المنطقة، ولا سيما تركيا وأذربيجان، تعزيز دورهما كقوى إقليمية قادرة على لعب دور الوسيط والتنسيق بين الشرق والغرب، في وقت يشهد العالم تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى على طرق التجارة وموارد الطاقة الحيوية.

ممرات جنوب القوقاز ومضيق هرمز

يمكن تشبيه ممرات جنوب القوقاز بمضيق هرمز، فهي نقاط عبور حيوية لنقل النفط والغاز والسلع من بحر قزوين وآسيا الوسطى إلى أوروبا، ومثلما يضمن هرمز استمرار تدفق الطاقة العالمية رغم التوترات في منطقة الخليج، توفر هذه الممرات بدائل استراتيجية للتجارة والطاقة، وتمكّن تركيا وأذربيجان من لعب دور محوري في استقرار الإمدادات العالمية وتقليل الاعتماد على مسارات تقليدية قد تتأثر بالصراعات الإقليمية.

إقليم نخجوان على سبيل المثال، يشكل ممراً جوياً وبرياً ضيقاً يتيح للطيران والبضائع التحرك بين أوروبا وآسيا، وأصبحت هذه الممرات حيوية بشكل خاص في ظل الحرب الأوكرانية والتنافس على الطاقة، لأنها تقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وتفتح بدائل نقل للنفط والغاز والسلع الاستراتيجية.

أذربيجان: البوابة البحرية والبرية للنفط والغاز

وتلعب أذربيجان دوراً محورياً في نقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى أوروبا، عبر خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان (BTC) الذي يمتد نحو 1768 كم وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على المتوسط، كما يمثل ممر الغاز الجنوبي (SGC) الرابط بين حقل “شاه دنيز” في بحر قزوين وشبكة الغاز الأوروبية عبر أنابيب TANAP وTAP، خطوة استراتيجية لتقليل اعتماد القارة على الغاز الروسي.

من ناحية الأسعار، يُسجّل النفط المنقول عبر BTC عادة 2 حتى 3 دولارات أقل للبرميل مقارنة بالأسواق العالمية، بينما يبلغ متوسط سعر الغاز المنقول عبر SCP 10–12 دولارMMBtu، مقابل أكثر من 14 دولاراً في أوروبا، ما يعزز جاذبية الغاز الأذري كبديل استراتيجي.

ممر ترامب والمنافسة الإقليمية

في آب 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع “ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي” (TRIPP)، الذي يربط أذربيجان بأرمينيا ثم تركيا وصولاً إلى أوروبا، كمسار بديل لتجاوز الأراضي الروسية والإيرانية.

رغم قصر طوله، يُعد هذا الممر جزءاً من شبكة أكبر تربط آسيا الوسطى بأوروبا، ما يجعله أداة جيوسياسية قوية إلى جانب دوره الاقتصادي، ويعكس استراتيجية أمريكية لإعادة رسم خرائط الربط الاقتصادي بين آسيا وأوروبا، ويدعم دور أذربيجان كحليف أساسي للولايات المتحدة.

من هو الرابح الأكبر في الربط الإقليمي؟

وتستفيد تركيا بشكل مباشر من هذه الممرات، إذ يُتوقع أن تحقق حوالي 4 مليارات دولار سنوياً من التجارة المرتبطة بالممر، منها 3 مليارات من التجارة مع أرمينيا ومليار إضافي من الممر ذاته، كما تعزز هذه الممرات موقع أنقرة كمركز استراتيجي لعبور الطاقة والبضائع من آسيا الوسطى إلى أوروبا، بما يدعم طموحاتها لتصبح بوابة أوروبية للغاز والنفط.

تحديات أمنية وجيوسياسية

تصاعد التوتر بين أذربيجان وإيران بعد استهداف إقليم نخجوان بطائرات مسيرة يظهر هشاشة الأمن الإقليمي، ويبرز حساسية الممرات من التدخلات الخارجية، حيث أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده مستعدة للرد بحزم على أي اعتداء على أراضيها.

على الصعيد الأمني، تلقت أذربيجان دعماً أمريكياً وإسرائيلياً لتعزيز قدرتها على حماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك خط أنابيب BTC ومرافقه المرتبطة، ما يجعلها لاعبة رئيسية في موازين القوى الإقليمية.

التحالفات والشراكات الاقتصادية

تركيا وأذربيجان: محور دفاعي واقتصادي متين، يعزز مكانة باكو الإقليمية ويقلص النفوذ الروسي التقليدي، مع دعم يشمل الطائرات المسيرة، التدريب العسكري، والمعدات الحديثة.

الشراكات الأوروبية: تزايدت أهمية أذربيجان كمورد بديل للطاقة الأوروبية، بما يقلل الاعتماد على الغاز الروسي ويمنح الاتحاد الأوروبي خيارات أوسع.

ممرات جنوب القوقاز: بوابة إلى التكامل الإقليمي

يتضح أن الممرات في جنوب القوقاز ليست مجرد طرق نقل، بل أدوات استراتيجية لإعادة رسم خريطة القوى العالمية:

الممر الأوسط (China-Europe Corridor): يربط آسيا الوسطى والصين بأذربيجان وتركيا، متجاوزاً روسيا وإيران، مع التركيز على الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط أنابيب الطاقة.

الممر الاقتصادي الهند – الشرق الأوسط – أوروبا: يعزز دور الخليج كمركز عبور عالمي للطاقة والبضائع، ويعمل كمنافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

التقارب بين الشرق الأوسط وجنوب القوقاز يعكس توجهاً نحو تنويع الشراكات، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وتأمين الطاقة، ما يجعل المنطقة مسرحاً لتنافس القوى الكبرى على النفوذ، ويحول أذربيجان وتركيا إلى مفاتيح استراتيجية لتدفق التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا.