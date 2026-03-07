أذربيجان تحبط مخططات عدوانية وتجسسية إيرانية داخل البلاد

1772828091560940818 1200x630 أذربيجان تحبط مخططات عدوانية وتجسسية إيرانية داخل البلاد
جهاز أمن الدولة في أذربيجان- وكالة أنباء أذربيجان

باكو-سانا

أعلن جهاز أمن الدولة في أذربيجان عن إحباط مخططات عدوانية وعمليات جمع معلومات استخباراتية تقوم بها إيران داخل البلاد.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان اليوم السبت عن الجهاز قوله في بيان: إن المخططات الإيرانية كانت تستهدف منشآت استراتيجية شملت خط أنابيب النفط باكو وتبليسي وجيهان إضافة إلى سفارة “إسرائيل” في باكو.

وأوضح الجهاز أن العمليات كشفت ارتباط مواطن أذربيجاني بخلية يقودها مواطنان إيرانيان حيث تم ضبط كميات من المواد المتفجرة مخبأة في حي قراداغ بالعاصمة باكو، بينما تمكنت السلطات من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة مهربة وضبط المتورطين.

وأشار الجهاز إلى استمرار التحقيقات لتحديد كل الأهداف والأشخاص المرتبطين بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وكان مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان تعرضت أمس الأول الخميس لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

تركيا تعقد أول صفقة بيع سفينة حربية إلى دولة أوروبية عضو بالناتو
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم المستوطنين في قريوت بالضفة الغربية وتدعو لتحرك دولي
مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل تراجعاً جراء انخفاض أسهم التكنولوجيا
الهند: مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 جراء انفجار داخل مركز للشرطة
10 وفيات جراء تلوث مياه وسط الهند
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك