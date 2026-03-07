أذربيجان تحبط مخططات عدوانية وتجسسية إيرانية داخل البلاد

باكو-سانا

أعلن جهاز أمن الدولة في أذربيجان عن إحباط مخططات عدوانية وعمليات جمع معلومات استخباراتية تقوم بها إيران داخل البلاد.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان اليوم السبت عن الجهاز قوله في بيان: إن المخططات الإيرانية كانت تستهدف منشآت استراتيجية شملت خط أنابيب النفط باكو وتبليسي وجيهان إضافة إلى سفارة “إسرائيل” في باكو.

وأوضح الجهاز أن العمليات كشفت ارتباط مواطن أذربيجاني بخلية يقودها مواطنان إيرانيان حيث تم ضبط كميات من المواد المتفجرة مخبأة في حي قراداغ بالعاصمة باكو، بينما تمكنت السلطات من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة مهربة وضبط المتورطين.

وأشار الجهاز إلى استمرار التحقيقات لتحديد كل الأهداف والأشخاص المرتبطين بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وكان مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان تعرضت أمس الأول الخميس لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.