الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
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تعزّز الواقع الصحي للأهالي.. خدمات صحية مجانية بمركز العيسوية بريف اللاذقية الشمالي

الشركات والمصانع المحلية تعرض منتجاتها في”معرض الإسمنت والمجبول البيتوني”
دخول رتل من آليات الدفاع المدني إلى حي الشيخ مقصود في حلب لإزالة السواتر وفتح الطرقات
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يحوّلون الحجارة إلى أمل… كبار السن يتعلمون الفسيفساء في دار البشارة بريف حمص
أنشطة تفاعلية وتعريفية بسلاح الجو ضمن ركن القوى الجوية بمعرض دمشق الدولي
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