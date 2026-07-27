إصابات واعتقالات وهدم منازل.. الاحتلال يصعد انتهاكاته في الضفة وغزة

القدس المحتلة-سانا

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة 3 صيادين في قطاع غزة، وفقدان سيدة جنينها بعد إعاقة مرور مركبة إسعاف في نابلس، بالتزامن مع حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، وعمليات هدم منازل والاستيلاء على أراض، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ثلاثة صيادين أصيبوا بجروح إثر استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال لهم، بقنابل قرب ميناء غزة أثناء عودتهم من البحر.

وفي نابلس، فقدت سيدة فلسطينية جنينها بعد أن أعاقت قوات إسرائيلية مرور مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورتا العسكري، واحتجزت الطاقم الطبي لأكثر من نصف ساعة رغم معاناتها من نزيف حاد، قبل السماح لها بالعبور، لتصل إلى المستشفى حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، فيما فقدت جنينها.

اعتقالات واقتحامات

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينياً، بينهم سيدة، بعد مداهمة منازل في المدينة وعدد من بلداتها وتخريب محتوياتها، كما اعتقلت ثمانية فلسطينيين من محافظة نابلس خلال اقتحامات طالت عدة قرى ومخيم بلاطة، وأربعة آخرين من محافظة قلقيلية، في وقت داهمت بلدتي تقوع وجناته جنوب شرق بيت لحم، وفتشت عدداً من المنازل.

وواصلت اقتحاماتها لبلدات محافظة الخليل، حيث فتشت منازل ومركبات، وأخضعت عدداً من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال منزلاً سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة محطة عرابة، جنوب غرب المدينة، بعد فرض طوق عسكري على المنطقة، فيما ارتفعت حصيلة عمليات الهدم في بلدة نعلين غرب رام الله إلى ثلاثة منازل ومنشأة زراعية.

استيلاء واعتداء على الممتلكات

وفي إطار سياسة الاستيلاء على الأراضي، أصدرت سلطات الاحتلال 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونماً من أراضي محافظة طوباس، ضمن مناطق طوباس وتياسير والعقبة وابزيق ورابا، في خطوة تأتي ضمن مشروع “الخيط القرمزي”، الذي بدأ الاحتلال بتنفيذه خلال العام الجاري.

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم، إذ أتلفوا مزروعات وأشجاراً في أراضي قرية المغير شرق رام الله بعد إدخال مواشيهم إلى الأراضي الزراعية، فيما أطلق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ جنوب الخليل، ما ألحق أضراراً بالمحاصيل.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية وإجراءاته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من اعتقالات واقتحامات وهدم للمنازل واعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل استمرار الإدانات والتنديدات العربية والدولية بممارسات الاحتلال، والدعوات الى وقف الانتهاكات وحماية الفلسطينيين.