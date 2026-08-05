73.381 قتيلاً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73.381 قتيلاً، و174.231 جريحاً.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أربعة قتلى، وإصابة واحدة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي بلغ 1.254 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4.121 إصابة.



ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وأسفرت حرب الإبادة عن كارثة ‏إنسانية، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.