الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: في قلب خطط إعادة الإعمار.. سوريا تعيد بناء شرايين النقل.
بحث
بحث
sana-logo-mobile

في قلب خطط إعادة الإعمار.. سوريا تعيد بناء شرايين النقل.

مشاهد لقافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية لحظة دخولها إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام
حفل تخريج 200 طالب وطالبة من كلية التربية في جامعة دمشق فرع درعا
أهالي إدلب يحيون الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينتهم من النظام البائد
مدير شؤون الأونروا لـ سانا: دعم الحكومة السورية أسهم في ‏استمرار خدماتنا للاجئين الفلسطينيين
الشؤون المدنية تعرض تطور سجلاتها وخدماتها بجناح وزارة الداخلية ‌‏بمعرض دمشق الدولي
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى