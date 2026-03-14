ترامب يؤكد هزيمة إيران ويدعو العالم لحماية الملاحة في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هزمت إيران ودمّرتها تدميراً كاملاً، عسكرياً واقتصادياً وفي مختلف المجالات الأخرى، مشيراً إلى ضرورة أن تتولى الدول التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” اليوم السبت: إن بلاده ستقدم مساعدة كبيرة لتلك الدول، كما ستنسق معها لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وكفاءة في هذا الممر البحري المهم.

وأضاف: إن حماية الملاحة في مضيق هرمز كان ينبغي أن تكون منذ البداية جهداً جماعياً بين الدول المعنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مشتركاً في هذا المجال.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن الجيش الأمريكي دمر 100 بالمئة من القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات جوية مكثفة تستهدف القوارب والسفن الإيرانية، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد طهران.

