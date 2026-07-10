اليونان تعتقل ثلاثة أشخاص إثر هجمات ضد الحزب الحاكم

أثينا-سانا‏

أعلنت الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة اعتقال ثلاثة أشخاص، في إطار ‏التحقيقات الجارية بشأن هجمات استهدفت أعضاء في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم مطلع ‏الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها: إن المعتقلين هم امرأة ورجلان، مشيرة إلى أن المرأة ‏وأحد الرجلين كانا معروفين لديها سابقاً.‏

وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 26 عاماً، والتي أُلقي القبض عليها في جزيرة ‏كريت، سبق أن أمضت عقوبة بالسجن عام 2022 لانتمائها إلى منظمة تحمل اسم “العمل ‏الفوضوي”.‏

أما الرجل الذي اعتُقل في مدينة سالونيك، فذكرت الشرطة أنه أحد الوجوه البارزة في الحركة ‏الفوضوية المحلية، وسبق أن أُلقي القبض عليه مرتين، فيما أشارت صحف يونانية إلى احتمال ‏تورط أشخاص آخرين في الهجمات.‏

وكانت ثلاث هجمات بعبوات ناسفة يدوية الصنع استهدفت في الأول من تموز الجاري، بفارق ‏دقائق، منازل ثلاثة مسؤولين في الحزب الحاكم، هم رئيس اللجنة التنفيذية في الحزب زيسيس ‏يواكيموفيتش، والنائب السابق سافاس أناستاسيادس، والمرشحة السابقة للحزب أفروديتي نيستورا.‏

وأسفرت الهجمات عن احتراق أربع سيارات وإصابة أربعة أشخاص، فيما نُقلت والدة نيستورا إلى ‏المستشفى في حالة حرجة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.‏

وتشهد اليونان هجمات متكررة بزجاجات حارقة تنفذها جماعات متطرفة صغيرة ضد سياسيين ‏ومصارف وشركات، إلا أن أضرارها تقتصر عادة على الخسائر المادية، ونادراً ما تسفر عن ‏خسائر بشرية.‏