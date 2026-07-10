اليونان تعتقل ثلاثة أشخاص إثر هجمات ضد الحزب الحاكم

أثينا-سانا
أعلنت الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة اعتقال ثلاثة أشخاص، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هجمات استهدفت أعضاء في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها: إن المعتقلين هم امرأة ورجلان، مشيرة إلى أن المرأة وأحد الرجلين كانا معروفين لديها سابقاً.
وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 26 عاماً، والتي أُلقي القبض عليها في جزيرة كريت، سبق أن أمضت عقوبة بالسجن عام 2022 لانتمائها إلى منظمة تحمل اسم “العمل الفوضوي”.
أما الرجل الذي اعتُقل في مدينة سالونيك، فذكرت الشرطة أنه أحد الوجوه البارزة في الحركة الفوضوية المحلية، وسبق أن أُلقي القبض عليه مرتين، فيما أشارت صحف يونانية إلى احتمال تورط أشخاص آخرين في الهجمات.
وكانت ثلاث هجمات بعبوات ناسفة يدوية الصنع استهدفت في الأول من تموز الجاري، بفارق دقائق، منازل ثلاثة مسؤولين في الحزب الحاكم، هم رئيس اللجنة التنفيذية في الحزب زيسيس يواكيموفيتش، والنائب السابق سافاس أناستاسيادس، والمرشحة السابقة للحزب أفروديتي نيستورا.
وأسفرت الهجمات عن احتراق أربع سيارات وإصابة أربعة أشخاص، فيما نُقلت والدة نيستورا إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.
وتشهد اليونان هجمات متكررة بزجاجات حارقة تنفذها جماعات متطرفة صغيرة ضد سياسيين ومصارف وشركات، إلا أن أضرارها تقتصر عادة على الخسائر المادية، ونادراً ما تسفر عن خسائر بشرية.