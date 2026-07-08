ربع نهائي كأس العالم 2026.. مواجهات قوية في طريق المنافسة على اللقب

دمشق-سانا

تنطلق غداً الخميس منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد اكتمال عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لتدخل البطولة مرحلة الحسم في سباق المنافسة على اللقب.

وأسفرت منافسات دور الـ 16 عن تأهل منتخبات فرنسا والمغرب وإسبانيا وبلجيكا والنرويج وإنكلترا والأرجنتين وسويسرا بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية، وشهدت خروج عدد من المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وتستهل مباريات الدور ربع النهائي بلقاء يجمع المنتخب الفرنسي مع نظيره المغربي، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الفرنسي لمواصلة مشواره نحو اللقب، فيما يطمح المنتخب المغربي إلى متابعة نتائجه المميزة وتكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى المربع الذهبي.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره البلجيكي في مواجهة قوية يدخلها المنتخبان بمعنويات مرتفعة بعد الأداء اللافت الذي قدماه في الدور السابق، وسط طموحات بحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه المنتخب النرويجي نظيره الإنكليزي حيث يتطلع المنتخب الإنكليزي إلى استثمار خبرته في الأدوار الإقصائية، بينما يسعى المنتخب النرويجي إلى مواصلة نتائجه المميزة وتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وتختتم منافسات هذا الدور بلقاء يجمع المنتخب الأرجنتيني مع نظيره السويسري في مباراة يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني لمواصلة طريقه نحو اللقب، في حين يأمل المنتخب السويسري مواصلة مفاجأته بعد تجاوزه دور الـ 16 بركلات الترجيح.

وينتظر أن تشهد مباريات الدور ربع النهائي منافسة قوية في ظل تقارب مستويات المنتخبات المتأهلة مع ارتفاع أهمية كل مباراة إذ لم يعد هناك مجال لتعويض أي تعثر لتصبح بطاقة التأهل إلى نصف النهائي الهدف الأول للمنتخبات الثمانية في طريقها نحو المجد العالمي.