الهند تعلن إبرام صفقة صواريخ “براهموس” مع فيتنام وتقترب من اتفاق مماثل مع إندونيسيا

نيودلهي-سانا

أعلن وزير الدفاع الهندي راجيش كومار سينغ، اليوم السبت، أن بلاده أبرمت اتفاقية مع فيتنام لتزويدها بصواريخ “براهموس” المطوّرة بشكل مشترك بين الهند وروسيا، مؤكداً أن نيودلهي وصلت إلى “المراحل النهائية” لإبرام صفقة مماثلة مع إندونيسيا.

وأوضح سينغ، خلال مشاركته في حوار شانغريلا، وفق ما نقلت رويترز، أن الهند ملتزمة بتعزيز تعاونها الدفاعي مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن صفقات صواريخ “براهموس”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهند لتوسيع صادراتها الدفاعية، وتعزيز قدرات صناعتها العسكرية المحلية، حيث سبق لها أن صدّرت صواريخ “كروز” فرط صوتية إلى الفلبين.

وبحسب المعلومات، تبلغ قيمة الصفقة الموقعة مع فيتنام نحو 60 مليار روبية هندية (ما يعادل 629 مليون دولار)، وتشمل التدريب والدعم اللوجستي.

