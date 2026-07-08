الصحة تبحث مع وفد طبي سوداني آليات تعزيز التعاون الدوائي وتصدير المستحضرات السورية

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية هاني بغدادي مع وكيل وزارة الصحة السودانية علي بابكر سيد أحمد محمد والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في القطاع الدوائي، وفتح آفاق تصدير الأدوية السورية، وآليات تسهيل تسجيل المستحضرات السورية في السوق السودانية.

وعرض بغدادي خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الصحة بدمشق وفق ما نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم، واقع الصناعة الدوائية والقدرات التصنيعية والخبرات الوطنية، مبيناً الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة الدواء، ودعم الصناعات الدوائية النوعية، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.

كما جال الوفد السوداني في عدد من معامل الأدوية السورية اطلع خلالها على الإمكانات التصنيعية وخطوط الإنتاج وأنظمة ضمان الجودة، حيث أكد الجانبان في ختام المباحثات أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم إجراءات التسجيل والتصدير، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.



وكان وزير الصحة مصعب العلي، بحث في الخامس من تموز الجاري، مع وكيل وزارة الصحة السودانية علي بابكر سيد أحمد محمد، آفاق التعاون الثنائي وسبل ‏تعزيز العلاقات الصحية بين البلدين،‏ إذ ركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة على تعزيز التعاون في المجال الدوائي، وآليات ‏الاستيراد الدوائي، ومناقشة فرص التعاون في مجال البعثات الطبية، وتبادل الخبرات في بناء القدرات وتطوير ‏الموارد البشرية.‏