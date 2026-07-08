الصحة تبحث مع وفد طبي سوداني آليات تعزيز التعاون الدوائي وتصدير المستحضرات السورية

photo 2026 07 07 14 20 02 الصحة تبحث مع وفد طبي سوداني آليات تعزيز التعاون الدوائي وتصدير المستحضرات السورية

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية هاني بغدادي مع وكيل وزارة الصحة السودانية علي بابكر سيد أحمد محمد والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في القطاع الدوائي، وفتح آفاق تصدير الأدوية السورية، وآليات تسهيل تسجيل المستحضرات السورية في السوق السودانية.

photo 2026 07 07 14 20 03 الصحة تبحث مع وفد طبي سوداني آليات تعزيز التعاون الدوائي وتصدير المستحضرات السورية

وعرض بغدادي خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الصحة بدمشق وفق ما نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم، واقع الصناعة الدوائية والقدرات التصنيعية والخبرات الوطنية، مبيناً الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة الدواء، ودعم الصناعات الدوائية النوعية، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.

كما جال الوفد السوداني في عدد من معامل الأدوية السورية اطلع خلالها على الإمكانات التصنيعية وخطوط الإنتاج وأنظمة ضمان الجودة، حيث أكد الجانبان في ختام المباحثات أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم إجراءات التسجيل والتصدير، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وكان وزير الصحة مصعب العلي، بحث في الخامس من تموز الجاري، مع وكيل وزارة الصحة السودانية علي بابكر سيد أحمد محمد، آفاق التعاون الثنائي وسبل ‏تعزيز العلاقات الصحية بين البلدين،‏ إذ ركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة على تعزيز التعاون في المجال الدوائي، وآليات ‏الاستيراد الدوائي، ومناقشة فرص التعاون في مجال البعثات الطبية، وتبادل الخبرات في بناء القدرات وتطوير ‏الموارد البشرية.‏

photo 2026 07 07 14 20 03 2 الصحة تبحث مع وفد طبي سوداني آليات تعزيز التعاون الدوائي وتصدير المستحضرات السورية
photo 2026 07 07 14 20 04 الصحة تبحث مع وفد طبي سوداني آليات تعزيز التعاون الدوائي وتصدير المستحضرات السورية
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