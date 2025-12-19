الصحة العالمية: ارتقاء أكثر من ألف مريض في غزة منذ تموز 2024

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ارتقاء أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ تموز 2024.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تدوينة على منصة “X”: “توفي 1092 مريضاً على الأقل وهم ينتظرون الإجلاء الطبي منذ تموز 2024”.

وأوضح غيبريسوس أن هذا العدد للمرضى الذين توفوا في القطاع على الأرجح أقل من العدد الفعلي.

ولفت غيبريسوس إلى أنه “منذ تشرين الأول 2023، قامت المنظمة وشركاؤها بإجلاء أكثر من 10600 مريض يعانون مشكلات صحية خطيرة من غزة، من بينهم أكثر من 5600 طفل يحتاجون إلى العناية المركزة”، داعياً الدول إلى المبادرة إلى استقبال مرضى من غزة، كما حثّ على استئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية.

وقبل عدة أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، بينما أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، في أوائل كانون الأول الجاري أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسمياً، وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.